انجلترا – ذكرت العديد من الدراسات الطبية أن هناك مجموعة من المؤشرات الصحية الطارئة التي يتوجب عليكِ عدم تجاهلها عندما تشعر بها، لأنها قد تكون مقدمة لإصابتك بسكتة دماغية.

وبحسب الأطباء؛ فإن السكتة الدماغية قد تتعرض لها بسبب نقص تدفّق الدم وتغذيته إلى أحد أجزاء الدماغ والذي يؤدي إلى موت الخلايا، وتشمل نوعين رئيسيين: السكتة الدماغية الإقفارية، وهي بسبب نقص تدفق الدم، والسكتة الدماغية النزفية، وهي بسبب النزيف الدماغي.

اليك مجموعة من المؤشرات التي تدّل الى تعرضك الى سكتة دماغية:

– تنمّل في اليدّ أو الوجه أو القدم

– احساس بالدوار وشعور بنوع من الخفّة في الرأس

– اضطراب الرؤيا بشكل مفاجئ

– صداع مُتقطع يتكرر فجأة بين الحين والآخر

– صعوبات غير معهودة في الفهم والكلام

– فقدان التركيز والاضطراب

– صعوبات في التنفس.

وكالات