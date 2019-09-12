ألمانيا – قرر البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، زيادة الفائدة السلبية على الودائع البنكية، كما أعلن أنه سيعيد العمل ببرنامج إعادة شراء السندات.

وقال المركزي، الذي يتخذ من مدينة فرانكفورت مركزا له، إنه قرر خفض معدل الفائدة على تسهيلات الودائع بمقدار 10 نقاط أساس ليصل إلى مستوى (-0.5%).

فيما قرر الإبقاء على عمليات إعادة التمويل الرئيسية، ومعدلات الفائدة على الإقراض الهامشي وتسهيلات الودائع عند الصفر و0.25%.

كما قرر المركزي الأوروبي إعادة العمل ببرنامج شراء الأصول بداية من نوفمبر المقبل، عبر وتيرة شراء شهرية بقيمة 20 مليار يورو.

المصدر: وكالات