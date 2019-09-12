ليبيا – إعتبر عضو مجلس النواب سعيد امغيب أن كل الذين يتصدرون المشهد الآن في العاصمة طرابلس لا يمكن الحوار معهم مجدداً ولا يمكن بأي حال من الأحوال الوثوق بهم أو حتى الجلوس معهم على طاولة واحدة في مقهى شعبي.

امغيب تسائل بحسب تدونية نشرها عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي”فيسبوك “كيف نجلس أو نتحاور مع أشخاص ليسوا سوى قطع شطرنج تحركهم أيادي و أجندات خارجية، لا يعلم المبعوث الأممي غسان سلامة أن الحوار مع فائز السراج والصديق الكبير ومصطفى صنع الله هو حوار مع حكومة بريطانيا، وإن الحوار مع أحمد معيتيق هو حوار مع الحكومة الإيطالية؟”.

وتابع قائلاً :” الحوار مع خالد المشري وعبدالرحمن السويحلي وعلي الصلابي هو حوار مع الديوان الملكي القطري والحكومة التركية ؟ أم أن سلامة بعد كل هذه الفترة التي قضاها في ليبيا مازال يجهل ذلك أم أنه عمداً أو لحاجة في نفسه لايريد قول الحقيقة “.