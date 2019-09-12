ليبيا – لقيت عائلة مكونة من أربعة أفراد مصرعها فيما نجا خامس في قصف صاروخي شنته قوات تابعة لحكومة الوفاق أمس الأربعاء على بلدة العربان جنوب شرق مدينة غريان ، فيما أكد المكتب الاعلامي لبلدية العربان ( المجلس التسييري ) مشاركة طائرات تركية مسيرة في القصف .

وقال المكتب الإعلامي للبلدية ، أن القصف العشوائي إستهدف منطقة الجعافرة الواقعة ضمن نطاق العربان ما أدى لوفاة أربعة أفراد من عائلة ” جعكة ” هم ربة الاسرة وثلاثة من أطفالها ( ذكر + 2 إناث ) .

كما أعلنت البلدية عن مقتل شاب طالب في الثانوية يدعى ” عيسى ” وهو شقيق عميد البلدية ، أشرف عيسى الهادي الجعفري إضافة لمواطن آخر يدعى أحمد صقر القماطي وجميعهم من العربان محملة أسامة جويلي المسؤولية الجنائية والأخلاقية والإجتماعية .

وكانت قوات تابعة للمنطقة العسكرية الوسطى بإمرة أسامة جويلي ، يقودها ميدانياً من طرفه شخص يدعى علي حسي ومن غريان ناصر اشطيبة ، إضافة لمحمد الحصان من المنطقة العسكرية الوسطى وبعض المجموعات المسلحة من الزاوية وآخرين قد حاولت السيطرة على العربان والاصابعة دون جدوى وتخلل ذلك استخدامها صواريخ ” الجراد ” في القصف إنطلاقاً من منطقة غوط الريح .

المرصد – متابعات