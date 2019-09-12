داغستان – التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي وصل اليوم إلى داغستان في الذكرى السنوية الـ 20 لصد الإرهابيين عنها، بطل الفنون القتالية المختلطة، الروسي حبيب نورمحمدوف.

وعقد اللقاء في مطار داغستان الذي وصل إليه حبيب قبل مغادرة بوتين، حيث رحب الرئيس الروسي بحرارة، بحبيب ووالده عبد المناب نورمحمدوف في المطار، بحسب ما أوردت وكالة “نوفوستي”.

وهنأ بوتين والد حبيب ومدربه قائلا: “أريد أن أهنئكم بفوز ابنك.. نزال شريف.. خصم قوي وصلب”.

كما خاطب بوتين حبيب قائلا: “أهنئكم، نزال جيد جدا، جميل، وصادق”.

وكان حبيب، دافع بنجاح عن لقبه بطلا لمنظمة “UFC” للفنون القتالية المختلطة، وذلك بعد فوزه على الأمريكي، داستن بوارييه، في النزال الذي أقيم السبت الماضي في الإمارات، ضمن دورة “UFC 242”.

يذكر أن حبيب خاض 28 نزالا في مسيرته الاحترافية، ولم يتعرض لأي هزيمة حتى الآن.

المصدر: وكالات