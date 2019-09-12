العراق – كشف عضو في المجلس الاقتصادي العراقي، اليوم الخميس، عن زيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بغداد قريبًا لبحث عدة ملفات اقتصادية بينها توقيع عقد قطار بغداد المعلق.

وقال عضو المجلس والخبير الاقتصادي غدير العطار إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيزور العاصمة بغداد خلال الثلاثة الأشهر القليلة من هذا العام على رأس وفد رفيع المستوى من وزراء حكومتهِ ورجال الاعمال الفرنسين”، مؤكداً ان “الرئيس الفرنسي سيوقع عقد قطار بغداد المعلق مع الحكومة العراقية”.