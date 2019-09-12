إيطاليا – يستعد يوفنتوس لمواجهة نظيره فيورنتينا، السبت المقبل، على ملعب أرتيميو فرانكي بفلورنسا، ضمن منافسات الأسبوع الثالث من الدوري الإيطالي.

وذكر موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، أن مباراة فيورنتينا قد تشهد ظهور بعض صفقات يوفنتوس الجديدة لأول مرة، سواء على مقاعد البدلاء أو بأرض الملعب.

وأضاف أن ماوريسيو ساري، المدير الفني الجديد ليوفنتوس، سيظهر على مقاعد البدلاء لأول مرة في يوفنتوس، بعدما غاب عن أول مباراتين أمام بارما ونابولي، نظرًا لإصابته بالتهاب رئوي أبقاه بعيدًا عن الملاعب.

وتابع أن آرون رامزي وأدريان رابيو، من الممكن أن يظهرا ضد فيورنتينا، حيث سيستدعى رامزي لقائمة يوفنتوس بعد تعافيه من الإصابة، ومن المتوقع أن يشارك رابيو أساسيًا للمرة الأولى.

يذكر أن رامزي ورابيو انضما لصفوف السيدة العجوز، خلال فترة الانتقالات الصيفية، في صفقتي انتقال حر، بعد نهاية عقديهما مع آرسنال وباريس سان جيرمان على الترتيب.

المصدر: كووورة