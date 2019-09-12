الصين – تعرض المنتخب الأمريكي للهزيمة الثانية على التوالي في كأس العالم لكرة السلة التي تستضيفها الصين، ليسجل الفريق أسوأ نهاية في تاريخ مشاركاته في بطولة العالم.

وخسر الفريق الأمريكي أمام نظيره الصربي بنتيجة 94-89 ضمن دور تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن.

وجاءت الخسارة بعد 24 ساعة فقط من هزيمة أمريكا أمام فرنسا في الدور ربع النهائي من البطولة.

ويختتم الفريق الأمريكي مشواره في البطولة، بعد غد السبت، بملاقاة بولندا أو التشيك لتحديد ما إذا كان سينهي المونديال في المركز السابع أم الثامن.

وكانت أسوأ نهاية سابقة للفريق الأمريكي في المونديال، احتلال المركز الثالث في نسخة 2002.

المصدر: وكالات