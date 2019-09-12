ليبيا – في إطار تنفيذ الخطة الرئيسية لإعادة تشغيل المجمع الصناعي من جديد، وصلت أمس الاربعاء الناقلة (ASTIPALEA) عبر ميناء راس لانوف النفطي تحمل العلم اليوناني قادمة من دولة فرنسا.

مؤسسة النفط أوضحت بحسب المكتب الإعلامي التابع لها أن الناقلة كانت محملة بكمية من غاز الايثيلين تقدر بحوالي ( 3149.800) طن متري حيث سيتم تفريغها على الرصيف “3B” .

وأشارت إلى أن هذه الشحنة تعتبر ثاني الشحنات لتعبئة خزان منتج الأيثلين بمنطقة تخزين المنتجات الباردة وذلك لتغذية مصنع البولي إستعداداً لتشغيله خلال الأيام القريبة القادمة.

يشار إلى أن باقي الشحنات ستتوالى في الأيام القادمة ولفترة مؤقتة إلى حين تشغيل مصنع الايثلين في قادم الأيام وفق الخطة الرئيسية للمشروع.