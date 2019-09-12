روسيا – استعرض مدير الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني، دميتري شوغايف، في مقابلة مع RT جوانب التعاون العسكري والتقني مع دول منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك مع الدول العربية.

وأشاد المسؤول بالعلاقات مع دول منطقة الشرق الأوسط في مجال التعاون العسكري، وقال إن حجم حقيبة طلبيات المنطقة من الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية تبلغ اليوم 20 مليار دولار.

وعن توزيع هذه الطلبيات على القطاعات العسكرية، أوضح شوغايف، أن نحو 80% من هذه الطلبيات تأتي على الدفاع الجوي ومعدات القوات الجوية، فيما تشكل معدات القوات البرية، بما في ذلك الدبابات والآليات، نحو 20%.

وانتقد سياسات العقوبات التي تتبعها واشنطن ضد روسيا وقطاع صناعة الأسلحة، وقال إن تهديدات الولايات المتحدة بالعقوبات ليست إلا أداة منافسة غير شريفة، مشددا على عزم روسيا الحفاظ على مرتبتها كثاني أكبر مصدر للأسلحة في العالم.

وفي وقت سابق، أشار شوغايف لوكالة “تاس” إلى أن روسيا تقوم بتصدير ما تقارب قيمته 15 مليار دولار من الأسلحة والمعدات العسكرية سنويا.

المصدر: RT