ألمانيا – اكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، امس إن أوروبا قررت الالتزام بالاتفاق النووي مع إيران، وستحاول إيجاد حلول لتفادي التصعيد.

وأضافت ميركل في كلمة أمام البرلمان: “خطوة بخطوة، سنظل نحاول إيجاد حلول مع إيران لتفادي تصعيد التوتر في جزء حساس من العالم، هذه هي وظيفتنا”.

وحول ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أكدت ميركل أنها ستعمل حتى “اليوم الأخير” لضمان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على نحو منظم.

وأضافت في كلمتها “لدينا كل الفرص للقيام بذلك بطريقة منظمة.. ألمانيا ستظل مستعدة لبريكست بدون اتفاق”.

من ناحية أخرى، ذكرت ميركل أن الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة تؤثر على الصادرات الألمانية.

وبشأن الأزمة الليبية، صرحت ميركل بأن بلادها ستقوم بدورها لتجنب نشوب حرب بالوكالة في ليبيا، محذرة من أن الوضع هناك ينذر بزعزعة استقرار إفريقيا بأسرها.

وأردفت: “هناك وضع يتطور في ليبيا، وقد يتخذ أبعادا مثل التي شهدناها في سوريا.. ومن الضروري أن نبذل كل ما بوسعنا لضمان عدم تصعيد الوضع إلى حرب بالوكالة وستقوم ألمانيا بدورها”.

وأشارت إلى أنه “إذا لم تستقر الأوضاع في ليبيا، فإن استقرار المنطقة الإفريقية بأسرها سيتزعزع”.

المصدر: رويترز