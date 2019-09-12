إسبانيا – يعتقد ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة، أن فريقه قدم موسمًا ماضيا رائعًا، ما أفسده هو مباراة آنفيلد أمام ليفربول في إياب نصف نهائي الأبطال.

وفاز برشلونة في الذهاب بثلاثية نظيفة، قبل أن يتلقى هزيمة مذلة في مباراة الإياب بنتيجة 4-0، أطاحت به من البطولة.

وقال ميسي في حوار لصحيفة سبورت: “في الواقع، لم يكن عامًا عظيمًا بسبب الطريقة التي انتهى بها، لكننا قدمنا موسمًا رائعًا حتى آخر مباراتين، بعد ذلك جاء ليفربول، وأقصانا من دوري الأبطال، في وقت كنا فيه جيدين جدًا، لنخسر كل شيء، ويظهر موسمنا وكأنه سيئ”.

وأضاف: “بعد ذلك لعبنا نهائي الكأس أمام فالنسيا، وكانت لدينا مشكلة، وهي كيفية نسيان ما حدث في ليفربول، وقدمنا شوطا ثانيا جيدا، لكن الأمور لم تسعفنا”.

وأوضح: “لقد كان موسمًا سيئًا من ناحية التتويج بالبطولات، لأننا لم نفز خلاله سوى بلقب الليجا، أما على المستوى الشخصي، فشعرت بحالة جيدة للغاية، رغم إنني أقول دائمًا إن ما يهمني هو الألقاب الجماعية، وفي العام الماضي لم نحقق أهدافنا”.

فرص الحصول على الكرة الذهبية

وعلق ليو عن فرصه في تحقيق الكرة الذهبية السادسة، قائلًا: “لا أدري، لا أعرف، وهذا أمر نادر الحدوث حول الكرة الذهبية، فلم يعد معروفًا من هو الأقرب”.

وأضاف: “لقد نظرت مؤخرًا على أرقامي مع الفريق، وهي ليست سيئة، لكن تم إعطاء دوري الأبطال أهمية كبيرة مؤخرًا، في أحيان أخرى يحدث ذلك مع كأس العالم، وهي بطولة تُمنح أحيانًا أهمية كبيرة وأحيانًا لا يتم ذلك”.

وأكمل: “لا أدري، الحقيقة هي أنه لا توجد أسس محددة للاعب الكرة لمعرفة الفائز بالجائزة، فلا أشعر أنني الأقرب أو لا، قلت بالفعل إن الجوائز الفردية ليست أولوية”.

الإصابة وموعد العودة

وطمأن ميسي جمهور برشلونة حول إصابته، قائلًا: “أشعر بتحسن، الحقيقة أن الوضع كان سيئًا جدًا، لأن الإصابة التي لحقت بي في التدريب الأول كانت بسيطة للغاية، وعندما اعتقدت أنني بخير، شاركت في إحدى الجلسات التدريبية قبل مباراة بيتيس، فازداد الوضع سوءًا”.

وأكد: “لن أغامر مجددًا، سأعود عندما اتأكد أنني تخلصت من الإصابة تمامًا، لأن تكرارها سيؤدي لغيابي فترة طويلة للغاية”.

وواصل: “أتدرب منفردًا حتى الآن، لا يوجد تاريخ محدد للعودة، لكنني سأعود عندما أكون جاهزًا 100%”.

وأكمل: “من المؤكد عدم تواجدي في مباراة فالنسيا، وسنرى ما إذا كنت سأعود ضد بوروسيا أو غرناطة.. ليس لدي تاريخ محدد”.

المصدر: كووورة