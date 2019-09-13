الولايات المتحدة – ضمن فعاليات مؤتمرها المنعقد حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية، قامت شركة آبل بالكشف عن الجيل السابع من جهاز iPad، وهو الجهاز اللوحي الذي يأتي مع شاشة Retina بحجم 10.2 إنش توفر نحو 3.5 مليون بكسل، ومع مواصفات تقنية تم إختيارها بعناية لتحقيق أقصى إستفادة من نظام iPadOS الجديد والذي سيصبح متاحاً في وقت لاحق من هذا الشهر.

وأكدت شركة آبل أن جهاز iPad الجديد متوفر الآن للشراء مقابل 329 دولار أمريكي، وسيتم البدء بشحنه في أواخر شهر سبتمبر.

تقول شركة آبل أنه تم تصميم جهاز iPad الجديد ليكون قويًا بما يكفي لأي مهمة. هذا يبدو منطقيًا بالنظر إلى أنه يتيح لك إستخدامه كجهاز لوحي عادي بفضل الشاشة الحساسة للمس، وكحاسوب محمول صغير بفضل لوحة المفاتيح القابلة للفصل Apple Smart Keyboard مع العلم بأنه يمكن إستخدام هذا الجهاز اللوحي أيضًا مع القلم الرقمي Apple Pencil. وبعبارة أخرى، هذا ليس جهاز لوحي فقط، وإنما حاسوب محمول أيضًا.

جهاز iPad الجديد يضم المعالج Apple A10 Fusion، ويسمح لك بتعدد المهام بسهولة والإستفادة من تطبيقات الواقع المعزز المتاحة في متجر App Store. وكما سبق وأشرنا، فجهاز iPad الجديد يدعم أيضًا القلم الرقمي Apple Pencil، كما أنه مزود بكاميرات تسمح لك بإلتقاط الصور ومقاطع الفيديو السينمائية وإجراء مسح للمستندات وإجراء محادثات FaceTime.

عمومًا، هذا الجهاز اللوحي الجديد سيكون متوفرًا بنسختين، واحدة تدعم شبكات WiFi فقط، ونسخة أخرى تدعم شبكات LTE أيضًا وتكلف إبتداء من 459 دولار أمريكي. ووفقا لشركة آبل، فسوف يكون هذا الجهاز اللوحي متوفرًا في أكثر من 180 دولة حول العالم.

وكالات