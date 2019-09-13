فيينا – واصلت أسعار النفط الهبوط في تعاملات الجمعة، لليوم الرابع على التوالي، تحت وطأة التحذير من حدوث وفرة وشيكة في المعروض، واتفاق تحالف (أوبك+) على مستوى خفض الإنتاج بدلا من تعميقه.

وبحلول الساعة (09:07 ت.غ)، هبطت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 0.58 بالمئة أو 35 سنتا إلى 60.03 دولارا للبرميل.

وفي نفس الاتجاه، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بنسبة 0.62 بالمئة أو 34 سنتا إلى 54.75 دولارا للبرميل.

كانت اللجنة الوزارية المشتركة لتحالف (أوبك+) أكدت، الخميس، التزامها باتفاق تمديد خفض إنتاج النفط حتى نهاية مارس/آذار 2020.

وتم التوصل هذا الاتفاق، في 2 يوليو/تموز الماضي، ويقضي بتمديد اتفاق خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل، الذي بدأ العمل به مطلع 2019، حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل.

وقالت وكالة الطاقة الدولية، الخميس، إن تحالف (أوبك+) يواجه تحديا كبيرا في إدارة السوق في 2020 مع ارتفاع الإنتاج من الدول المنافسة.

وبدأت أسعار النفط في التراجع خلال الأسبوع الجاري، بعدما تحدثت تقارير أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يناقش تخفيف العقوبات على إيران، الأمر الذي يساهم في زيادة المعروض النفطي عالميا.

وقال وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، الخميس، إن المحادثات بشأن تخفيضات أكبر في الإنتاج ممكنة في اجتماع “أوبك” المقبل المقرر نهاية العام الجاري.

ويضم تحالف “أوبك+” الدول الأعضاء في منظمة “أوبك” إضافة إلى منتجين مستقلين بقيادة روسيا.

الأناضول