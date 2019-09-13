أليجري: لم أندم على ترك يوفنتوس.. وهذه نقطة قوة رونالدو

أليجري: لم أندم على ترك يوفنتوس.. وهذه نقطة قوة رونالدو

إيطاليا – أكد ماسيمليانو أليجري المدير الفني السابق ليوفنتوس، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم البيانكونيري يتمتع بنقطة قوة ساعدته على الوصول إلى المستوى الذي يتمتع به الآن.

وقال أليجري في تصريحات أبرزها موقع كالتشيو ميركاتو “تتمثل قوة رونالدو في المستوى العقلي له، الدون يواصل تقديم محفزات جديدة له رغم اقترابه من بلوغ 35 عامًا، لقد شاهدناه على منصات التتويج وهو يحمل ألقاب دوري الأبطال بجانب الكرات الذهبية”.

وأضاف “أمر مهم أن تظل على القمة لعدة سنوات، لكن الفارق يتمثل في القوة العقلية والمهنية والاحترافية، إذا كان عليّ اختيار تدريب رونالدو أم موهبة شابة، بدون شك سأقرر تفضيل الدون البرتغالي”.

وتابع “لم أندم على مغادرة يوفنتوس، الأمور لا يجب أن تكون بشكل إجباري، الحصول على راحة أمر مهم بعد 5 سنوات من العمل الشاق”.

وواصل “أتمتع بعلاقة جيدة مع أندريا أنييلي رئيس يوفنتوس، إنه رجل شاب يتمتع بخبرات أوروبية كبيرة ويبذل قصارى جهده من أجل تحسين الكرة الإيطالية”.

وأتم “بيبي ماروتا؟ في يوفنتوس فزت بالبطولات معه وبدونه، وفي إنتر بنى ماروتا فريقًا قويًا، ولا شك أن وجود أنطونيو كونتي يمنح الفريق الجودة المطلوبة، إنتر يستطيع حصد لقب الكالتشيو”.

المصدر: كووورة