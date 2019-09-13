ليبيا – إلتقى عضو المؤتمر العام منذ عام 2012 ورئيس مجلس الدولة الإستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين أمس الخميس سفراء وممثلي عدد من الدول العربية والأفريقية لدى تركيا وذلك في اجتماع موسع عقد بمدينة أنقرة التركية لإطلاعهم على آخر التطورات السياسية في البلاد وتوضيح رؤية المجلس من مجريات الأحداث ومستقبل العملية السياسية في ليبيا.

المشري قام بحسب المكتب الإعلامي لمجلس الدولة بالرد على تساؤلات المشاركين وتبيان الآثار التي وصفها بـ” السلبية” المترتبة على ما وصفه بـ”العدوان على طرابلس” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) وسبل العودة للمسار السياسي بعد صد ما وصفه بـ”العدوان”.

هذا وشارك في اللقاء سفراء وممثلي دول كل من :”الجزائر، تونس، مصر، المغرب، الأردن، قطر، السعودية، فلسطين، الكويت، العراق، الصومال، عمان، تشاد، روندا، بوروندي، الكاميرون، بنين، مالي، جيبوتي، جنوب أفريقيا، جنوب السودان، نيجيريا، زامبيا، كينيا، تنزانيا، غينيا، غانا، الكونغو، الكونغو الديمقراطية” وسفير ليبيا عبد الرزاق مختار وعميد سفراء أفريقيا بتركيا بالإضافة إلى مندوب جامعة الدول العربية لدى تركيا.