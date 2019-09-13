أول لقاء بين رئيس المفوضية الأوروبية وجونسون لبحث البريكست

أول لقاء بين رئيس المفوضية الأوروبية وجونسون لبحث البريكست

بروكسل – أعلنت المفوضية الأوروبية، عن أول لقاء ثنائي بين رئيسها جان – كلود يانكر، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في لوكسمبروغ في 16 أيلول/ سبتمبر الجاري لبحث مسألة بريكست.

جاء ذلك على لسان المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، ناتاشا بيرتود في مؤتمر صحفي في بروكسل، الجمعة.

وقالت بيرتود إن يانكر سيلتقي مع جونسون على مأدبة عمل حول البريكست في لوكسمبورغ.

وأشارت إلى أن اللقاء الثناني يعتبر الأول من نوعه عقب تولي جونسون منصب رئاسة الوزراء في بريطانيا.

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يعلن مراراً أن بلاده ستخرج من الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، سواء كان باتفاق أو بدون اتفاق.

الأناضول