إسبانيا تتغلب على أستراليا بعد وقتين إضافيين وتبلغ نهائي مونديال السلة

إسبانيا تتغلب على أستراليا بعد وقتين إضافيين وتبلغ نهائي مونديال السلة

الصين – تغلب المنتخب الإسباني على نظيره الأسترالي بنتيجة 95 – 88 في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الدور نصف النهائي لكأس العالم لكرة السلة التي تستضيفها الصين.

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل 71-71، قبل أن يحسم المنتخب الإسباني المباراة لمصلحته في الوقت الإضافي الثاني بعد انتهاء الوقت الإضافي الأول بالتعادل أيضا.

وتألق الإسباني مارك غاسول في المباراة بتسجيله 33 نقطة وقيامه بـ4 تمريرات حاسمة بالإضافة لـ6 متابعات.

وستواجه إسبانيا في النهائي الفائز من نصف النهائي الثاني والذي يجمع في وقت لاحق اليوم بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا.

المصدر: وكالات