بروكسل – ارتفع الفائض التجاري لمنطقة اليورو (19 دولة) 4.6 بالمئة على أساس سنوي في الشهور السبعة الأولى من 2019.

وقال مكتب الإحصاءات الأوروبية (يوروستات)، الجمعة، إن الفائض التجاري لمنطقة اليورو (الفرق بين قيمة الصادرات والواردات)، ارتفع إلى 126.1 إلى مليار يورو ( 139.9 مليار دولار) في الفترة بين يناير/كانون الثاني ويوليو/تموز 2019.

وسجل الفائض التجاري لمنطقة اليورو 120.5 مليار يورو (133.72 مليار دولار) في الفترة المقابلة من 2018.

وخلال تلك الفترة، ارتفعت صادرات منطقة اليورو إلى 369.3 مليار يورو (409.81 مليار دولار) وصعدت الواردات إلى 243.2 مليار يورو (269.85 مليار دولار).

وتحقق الدولة فائضا تجاريا عندما تزيد الصادرات عن الواردات، وعندما تزيد الواردات عن الصادرات، يسمى عجزا تجاريا.

وتشمل منطقة اليورو، بلدان بلجيكا، وألمانيا، وإستونيا، وأيرلندا، واليونان، وإسبانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وقبرص الرومية، ولاتفيا، وليتوانيا، ولوكسمبورغ، ومالطا، وهولندا، والنمسا، والبرتغال، وسلوفينيا، وسلوفاكيا، وفنلندا.

ومؤخرا، خفضت المفوضية الأوروبية، توقعاتها لمعدل نمو منطقة اليورو، إلى 1.4 بالمئة في 2020، مقابل 1.5 بالمائة في توقعات سابقة، في حين أبقت على معدل نمو 1.2 بالمئة بدون تغيير في 2019.

وأضاف “يوروستات” أن العجز التجاري للاتحاد الأوروبي (28 دولة) في الشهور السبعة الأولى من العام الجاري ارتفع إلى 10.2 مليارات يورو (11.31 مليار دولار)، مقابل 2 مليار يورو ( 2.2 مليار دولار) في نفس الفترة من 2018.

وفي الفترة من يناير إلى يوليو 2019 ، ارتفعت صادرات الاتحاد الأوروبي إلى 179.7 مليار يورو (199.23 مليار دولار)، وصعدت الواردات إلى 189.8 مليار يورو (210.41 مليارات دولار).

ويضم الاتحاد الأوروبي دول منطقة اليورو، إضافةً إلى كل من بلغاريا، والتشيك، والدنمارك، وكرواتيا، والمجر، وبولندا، ورومانيا، والسويد، وبريطانيا.

الأناضول