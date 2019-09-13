الإمارات تعلن مقتل 6 من جنودها في حادث تصادم

الإمارات تعلن مقتل 6 من جنودها في حادث تصادم

الإمارات العربية – أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية عن مقتل 6 عناصر من جنودها نتيجة حادث تصادم آليات عسكرية “أثناء أدائهم لواجبهم الوطني في أرض العمليات”.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، بأن الجنود القتلى هم: النقيب سعيد أحمد راشد المنصوري، الوكيل أول علي عبدالله أحمد الظنحاني، الوكيل أول زايد مسلم سهيل العامري، الوكيل أول صالح حسن صالح بن عمرو، الوكيل أول ناصر محمد حمد الكعبي، والرقيب سيف ضاوي راشد الطنيجي.

وفي وقت لم تذكر القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية مكان حادث التصادم، تقدمت بتعازيها ومواساتها إلى ذوي الضحايا.

المصدر: “وام”