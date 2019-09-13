ليبيا – افتتح رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني أمس الخميس رفقة وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف عددا من المشاريع التي تنفذها الحكومة بمنطقة النواقية جنوب بنغازي،متفقدا سير المشاريع القائمة وواضحا حجر الأساس لمشاريع أخرى.

الثني إستهل بحسب المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة جولته في المنطقة بافتتاح مركز شرطة النواقية وذلك بعد الانتهاء من إعادة إنشائه نتيجة لتعرضه للهدم بسبب تفجير إرهابي نفذته الجماعات الإرهابية فترة سيطرتها على المدينة.

وشارك في مراسم افتتاح المركز رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بوجواري ومدير أمن بنغازي العميد عادل عبدالعزيز ومدير جهاز تنمية وتطوير المدن ناجي المعداني وعدد من مسؤولي وحكماء وأعيان المنطقة.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن منطقة النواقية الواقعة في المدخل الجنوبي لمدينة بنغازي تعرضت لأكثر من هجوم إرهابي استشهد على إثره عددا من الجنود العسكريين وشباب المنطقة وكانت الهجمة التي استهدف فيها مركز شرطة النواقية بعملية انتحارية أكبر هذه الهجمات واستشهد على إثرها 7 أفراد من هيئة الشرطة عقب تحرير منطقة الهواري ومصنع الإسمنت حيث ظلت المنطقة محاصرة من ثلاثة جهات طيلة فترة الحرب على الإرهاب وسبق لرئيس الحكومة زيارتها ووضع حجر الأساس لعدد من المشاريع في مختلف القطاعات أبرزها إتمام مشاريع البنية التحتية للمنطقة.

وأضاف أن أعمال إزالة المبنى المدمر للمركز وإعادة إنشائه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 438 لعام 201، والذي تم بموجبه منح الإذن لجهاز تنمية وتطوير المدن بمباشرة إجراءات التعاقد بطريق التكليف المباشر لغرض تنفيذ عدد من المشاريع الإنشاء والصيانة لصالح وزارة الداخلية باعتبارها مشاريع هامة وضرورية حيث تضمن القرار المشار إليه أعمال صيانة المركز بقيمة بلغت أكثر من مليون دينار.

وفي سياق متصل، افتتح الثني مقر مصلحة الاحوال المدنية بمنطقة النواقية الذي تم إنشاؤه حديثا خدمة لأهل المنطقة وتخفيفا لأعباء المسافات على سكانها.

وفي قطاع التعليم، افتتح الثني والوفد المرافق له مدرسة النواقية للبنات بعد إتمام إنشائها،واضعا حجر الأساس لإنشاء مدرسة بسعة 240 طالبا لصالح المنطقة.

كما افتتح الثني مبنى شركة الخدمات بالمنطقة ومشروع توصيل شبكة المياه للمنطقة و ربط شبكات الصرف الصحي وأعمال الإنارة بالطريق العام للمنطقة وشوارعها الرئيسية.

وفي السياق ذاته، تفقد رئيس الحكومة المشاريع قيد الإنجاز في منطقة النواقية وعلى رأسها مقر مكتب الثقافة و الإعلام ومجمع العيادات الصحية، إضافة لرصف وتعبيد عدة طرق بالمنطقة.

يُشار إلى أن كافة مشاريع منطقة النواقية ينفذها جهاز تنمية وتطوير المدن التابع للحكومة المؤقتة والذي يضم مهندسين أكفاء يشرفون على كافة مشاريع الدولة لإتمامها وفقا لأعلى المستويات.

الجدير بالذكر أنه جرى خلال الجولة تكريم لدولة لرئيس الحكومة المؤقتة وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف من قبل سكان وأعيان وحكماء المنطقة نتيجة لدورهما الوطني في البناء للدولة المنشودة لكل الليبيين.

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