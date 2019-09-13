ليبيا- صرحت مدير عام مركز بنغازي الطبي فتحية العريبي أمس الخميس أن خطأ حدث أثناء تزويد المركز بالكهرباء من محطة جنوب بنغازي كاد أن يُودي بحياة المرضى في المركز.

العريبي وفي تصريح خاص لوكالة الأنباء الليبية التابعة للحكومة المؤقتة قالت إنه:” في ساعات الصباح الأولى بعد انقطاع الكهرباء تم تزويد المركز بالكهرباء من محطة جنوب بنغازي ولكن حدث خطأ فادح في طريقة التزويد بقلب التيار بحيث الموجب سالب والسالب موجب مما سبب في توقف جميع المحطات العاملة لدينا بالمركز من أكسجين وتوقف المصاعد والصرف الصحي”.

وتابعت :” انه بفضل الله وفضل المهندسين بالمركز والشركة العالمية وأطباء العنايات وحديثي الولادة تم إصلاح العطل الذي كان سيوقع خسائر فادحة في الأرواح بالعنايات وحديثي الولادة حيث تم تدارك المشكلة وفصلنا التيار من محطة جنوب بنغازي وتم تشغيل المولدات الخاصة بالمركز”.

وإختتمت مدير عام المركز حديثها بالقول :”تواصلنا مع دولة رئيس مجلس الوزراء السيد عبد الله الثني، ومعالي وزير الصحة الدكتور سعد عقوب، ومعالي الوزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، لأنها كانت ستحدث كارثة كبيرة جدًا وبفضل الله تم تدارك الموقف والشركة العامة للكهرباء قامت بإصلاح الخطأ الفادح الذي حدث،وبفضل الله أيضًا كانت منظومات الحماية بالمركز تعمل بطريقة جيد، ولم يؤثر عليها قلب التيار ولم يحدث أي عطل سواء بالمصاعد أو بباقي المحطات بالمركز الطبي”