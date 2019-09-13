ليبيا – قال المستشار السياسي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي إن أي دعوة من أي دولة مرحب بها إلا أنه وحتى اليوم لم توجه أي دعوات رسمية لرئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بشأن تنظيم ألمانيا لقاء دولي حول ليبيا قبل نهاية العام الجاري.

المريمي أوضح في تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية للأنباء أمس الخميس أن البرلمان يرحب بأي دعوات من أي طرف يسعى لبذل أي جهد من شأنه استقرار ليبيا إلا أنه يجب أن يكون تحت خطوط واضحة تعتمد في المقام الأول التأكيد على دور الجيش في محاربة الإرهاب.

وشدد المستشار السياسي على أن مجلس النواب يؤكد على دور القوات المسلحة في حربها على العصابات الإرهابية في ليبيا وأن أي حوار سياسي يرتكز على هذا المحور مرحب به.