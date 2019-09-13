إسرائيل – فرضت لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل غرامة مالية على حزب “الليكود” بسبب وعد رئيسه بنيامين نتنياهو بضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية، إذا فاز حزبه بانتخابات الكنيست المقبلة.

وأقر رئيس اللجنة، القاضي حانان ميلتسر، اليوم الجمعة بأن المؤتمر الصحفي الذي وعد فيه رئيس الوزراء بفرض سيادة إسرائيل على غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات العبرية في الضفة الغربية يضم دعاية انتخابية غير مشروعة، ملزما حزب رئيس الحكومة بدفع 15 ألف شيكل (أي نحو 4.26 ألف دولار) إلى كل من تحالف “أزرق-أبيض” الوسطي و”المعسكر الديمقراطي”.

وحذرت لجنة الانتخابات من أن أي مخالفة جديدة من قبل “الليكود” لمعايير الدعاية الانتخابية ستجلب غرامة أشد تقدر بـ50 ألف شيكل بالنسبة للحزب.

وسبق أن رفضت لجنة الانتخابات طلب “أزرق-أبيض” و”المعسكر الديمقراطي” حظر بث المؤتمر الصحفي لنتنياهو الأربعاء الماضي بشكل مباشر، وذلك بعد أن قدم المتحدث باسم “الليكود” جوناتان أوريخ ضمانات خطية بأن كلمة رئيس الوزراء لن تضم دعاية انتخابية.

غير أن نتنياهو، علاوة على وعوده بضم نحو ربع أراضي الضفة في حال إعادة انتخابه، انتقد في تلك الكلمة بشدة قيادة “أزرق-أبيض”، أكبر منافس لحزبه في الانتخابات المقبلة.

وعقب المؤتمر، تم استدعاء أوريخ إلى لجنة الانتخابات المركزية لتقديم توضيحات، حيث تعهد بأن 25% من خطاب نتنياهو يمكن اعتبارها في الواقع دعاية، غير أن هذه التصريحات لم تكن أصلا ضمن خطة الكلمة، وتمت إضافتها إلى المؤتمر من قبل نتنياهو دون التنسيق مع الحزب.

المصدر: مكان + هآرتس