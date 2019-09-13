الهند – أفاد تقرير نشره الموقع الهندي Boldsky «بولد سكاي»، بأن الأطعمة المصنعة تضر بالصحة، رغم أنها تعد أطعمة طبيعية تمت معالجتها لجعلها ألذ طعما أو لتستمر لفترة أطول، كما كشف التقرير بعض الحقائق عن الأطعمة المصنعة والتي تتضمن الآتي:

1 – إضافة مادة صناعية إلى الغذاء الطبيعي تجعله من الأغذية المصنعة، حيث تضاف هذه المواد لإطالة مدة صلاحيتها أو لتحسين نكهتها، لكن هذه المواد ضارة بالصحة.

2 – على الرغم من أن تجميد الطعام لا يدمر القيمة الغذائية له، فإنه وسيلة لجعل الغذاء الطبيعي واحدا من الأطعمة المعالجة.

3 – تسخين الطعام في الميكروويف يمكن أن يعمل على معالجة الطعام، لأن الإشعاع يمكن أن يغير من القيمة الغذائية المضافة للطعام.

4 – تجفيف الأسماك واللحوم هي أيضا طريقة لتصنيع الأطعمة، وهي وسيلة آمنة وطبيعية لإطالة العمر الافتراضي للطعام.

5 – الأطعمة المعلبة وسيلة لتجهيز الأطعمة للحفاظ على المواد الغذائية، فالفاصوليا والطماطم والفاكهة المعلبة التي تضاف إليها المواد الحافظة تعد أطعمة مصنعة.

وكالات