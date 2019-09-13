باكستان – حذر رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، اليوم الجمعة، من أن حملة القمع التي تشنها الهند على المحتجين والمعارضين في كشمير ستدفع المزيد من مسلمي العالم إلى التطرف.

وقال خان، في خطاب ناري خلال تجمع حاشد في مظفر أباد عاصمة منطقة آزاد كشمير الخاضعة لسيطرة باكستان: “أريد أن أخبر الهند أن اعتقال الآلاف سيدفع الناس إلى التطرف”.

وتابع رئيس وزراء باكستان قائلا إن “الناس سيقفون ضد الهند، ولا يتعلق الأمر بالمسلمين الهنود فقط، بل بنحو 1.25 مليار مسلم في جميع أنحاء العالم”، مضيفا أنه “عندما تصل الفظائع إلى ذروتها، يفضل الناس الموت على الحياة المهينة”.

وكانت إسلام أباد دعت إلى إجراء تحقيق دولي تحت إشراف الأمم المتحدة، في السياسة التي تتبعها السلطات الهندية في ولاية جامو وكشمير.

وفي كلمة أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قال وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، في وقت سابق، إن الهند “حولت جامو وكشمير إلى أكبر سجن في العالم خلال الأسابيع الستة الأخيرة”.

المصدر: “رويترز”