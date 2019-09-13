روسيا – قطعت سيارات “ياندكس” الروسية ذاتية القيادة مليون كيلومتر في طرق روسيا والولايات المتحدة وإسرائيل .

صرح بذلك رئيس قسم السيارات ذاتية القيادة في شركة “ياندكس” الروسية ، دميتري بوليشوك، الذي قال في حديث أدلى به لصحيفة “فيدومستي” الروسية إن الجزء الأكبر من تلك المسافة يعود إلى الطرق العامة في موسكو.

وأضاف قائلا إن مليون كيلومتر التي قطعتها سيارات “ياندكس” أكدت أن التكنولوجيا ذاتية القيادة تعمل بنجاح في ظروف المدن الكبرى حيث تعلمت السيارات السير ذاتيا في شوارع موسكو التي تتميز بالمرور المكثف والقيام بمناورات في شوارع تل أبيب الضيقة. وعلاوة على ذلك فإن سيارات “ياندكس” الاختبارية قامت بنقل الركاب داخل مركز “سكولكوفو” للتقنيات العالية بضواحي موسكو.

يذكر أن شركة “ياندكس” الروسية تختبر سياراتها ذاتية القيادة منذ عام 2018 حيث تسير السيارات في مختلف ظروف المرور ليلا ونهارا. وقال ناطق باسم الشركة إن كل السيارات التي تخضع للاختبار تقطع كل يوم حتى 15 ألف كيلومتر. وبلغت المسافة التي قطعتها سيارة “برنار” الاختبارية ذاتية القيادة بصفتها أقدم السيارات في الشركة 76 ألف كيلومتر.

وكانت وسائل الإعلام الروسية قد أفادت في وقت سابق بأن شركة “ياندكس” تعتزم أن تزيد بحلول عم 2022 من عدد سياراتها الاختبارية حتى ألف سيارة، الأمر الذي يسمح لها بتقليص مواعيد الاختبار وإطلاق الإنتاج الصناعي للسيارات ذاتية القيادة.

وكالات