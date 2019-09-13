إسبانيا – اعتبر مدرب أتلتيكو مدريد، دييجو سيميوني، أنه لا توجد زيادة أو نقصان في اللاعبين بين صفوف فريقه هذا الموسم، مبرزا وجود خيارات جيدة.

وأكد سيميوني في مؤتمر صحفي عشية مباراة فريقه أمام ريال سوسييداد في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم، عدم وجود نقص في اللاعبين بخط الهجوم.

وأضاف: “أعتقد أنه لدينا خيارات جيدة، في وجود رافاييل كوريا وألفارو موراتا ودييجو كوستا بالإضافة إلى جواو فيليكس، كل هذا يخلق وضعا حسنا”.

وعن كوريا قال سيميوني: “لطالما رأيته يتدرب بأفضل صورة وباستعداد رائع وهو مستعد دائما لتقديم ما يحتاجه الفريق سواء في مركز الجناح أو الهجوم”.

وعن مباراة الغد المقررة على ملعب ريال سوسييداد حيث سيدافع الأتلتي عن صدارة الليجا التي يحتلها بـ 9 نقاط بفارق نقطتين عن أتلتيك بلباو الوصيف، قال المدرب الأرجنتيني إنه “فريق يلعب بشكل جيد… يحظى بلاعبين لديهم القدرة على إفقاد الخصم لتوازنه…ويتميز بفنية فردية جيدة للغاية ومهاجمين رائعين”.

المصدر: كووورة