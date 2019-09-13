مصر – في الوقت الذي ينتظر الجميع حفل زفافها على الفنان أحمد فهمي، فاجأت الفنانة المصرية هنا الزاهد متابعيها على تطبيق انستغرام بصور جديدة لها بدت بملامح مختلفة واثارت من خلالها جدلاً واسعاً بينهم.

ورغم ان الزاهد تتمتع بجمال طبيعي ولا تحتاج لاضافات تجميلية، الا ان صورها كشفت عن خضوعها لعملية تكبير الشفاه “فيلر”، لتبدو مختلفة يوم زفافهما المقرر ان يكون الأربعاء في 11 أيلول (سبتمر)، بأحد فنادق القاهرة.

ويبدو ان الزاهد احبت ان تكون هناك تغيير في شكلها قبل زفافها، وقد قامت باستعراض التغيير من خلال صورة لها على “إنستغرام”، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال وبدت عملية تكبير شفتيها واضحة أمام جمهورها الذي لاحظ الفرق.

وكالعادة. انقسمت التعليقات بين من اعجبه الشكل الجديد، ومن انتقد اقدامها على هذه الخطوة التجميلية على اعتبار انها تتمتع بملامح طبيعية جذابة لا تحتاج الى تجميل.

ومن المقرر أن يحضر حفل الزفاف عدد كبير من أصدقاء العروسين، سواء من داخل الوسط الفني أو خارجه، وسيكون وسط إجراءات أمنية مشددة حتى لا يتم تسريب أي تفاصيل من الحفل للصحافة.

وسائل اعلام مصرية