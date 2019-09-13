وقال المدرب الإسباني إن فترة غياب أحد أغلى المدافعين في العالم “ستكون طويلة.. خمسة أشهر أو ستة”، مؤكدا أن عودته لن تكون قبل “العام المقبل بالتأكيد، يناير أو فبراير” وذلك خلال مؤتمر صحافي الجمعة عشية حلول سيتي ضيفا على نوريتش في المرحلة الخامسة من البريميرليغ.

وأصيب لابورت في المباراة ضد برايتون (4-صفر) في 31 أغسطس الماضي ضمن الدوري الإنجليزي، وخضع مطلع سبتمبر الحالي لعملية جراحية ناجحة، بحسب ما أعلن فريقه.

وكان سيتي بطل الدوري في الموسمين الأخيرين، مني بضربة قوية في مطلع الموسم بإصابة جناحه الألماني الدولي ليروي سانيه في الرباط الصليبي للركبة اليمنى، وسيغيب لفترة تمتد بين ستة وسبعة أشهر.

وسيترك لابورت، الذي فرض نفسه أساسيا منذ انتقاله إلى مانشستر سيتي، قادما من أتلتيك بلباو الإسباني في يناير 2018، فراغا في الخط الخلفي، لا سيما وإن سيتي لم يتعاقد خلال هذا الصيف مع لاعب لسد الثغرة الي تركها رحيل القائد المؤثر البلجيكي فينسنت كومباني.

ويتوقع أن يعمد غوارديولا إلى الدفع بالبرازيلي فرناندينيو في مركز قلب الدفاع، إلى جانب الأرجنتيني نيكولاس أوتامندي أو الإنجليزي جون ستونز.