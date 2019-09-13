باريس – أعلنت شركة غوغل، الخميس، أنها دفعت أكثر من مليار دولار للسلطات الفرنسية، لتسوية نزاع استغرق سنوات حول اتهامات بالاحتيال الضريبي.

وحسبما ذكرت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، أقرت محكمة في باريس فرض غرامة قدرها 500 مليون يورو (551 مليون دولار) على عملاق التكنولوجيا الأمريكي بتهمة التهرب الضريبي، فيما قالت غوغل إنها دفعت 465 مليون يورو أخرى (513 مليون دولار) ضرائب إضافية.

ومنذ عام 2015، يحقق المحققون الفرنسيون في المعاملات الضريبية لشركة غوغل.

وتعلن الشركة، على غرار العديد من الشركات متعددة الجنسيات، عن أرباح أنشطتها في أنحاء الاتحاد الأوروبي في دولة واحدة، وعادة ما تكون هذه الدولة منخفضة الضرائب، وتعلن غوغل عن معظم أرباحها في إيرلندا.

وقالت غوغل في بيان: “ما زلنا مقتنعين بأن الإصلاح المنسق للنظام الضريبي الدولي هو أفضل وسيلة لتوفير إطار واضح للشركات العاملة في جميع أنحاء العالم”.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تعزز الحكومة الفرنسية جهودها لفرض ضرائب على نحو أكثر إنصافًا على العمليات الرقمية للشركات.

الأناضول