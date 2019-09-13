لبنان – استدعت وزارة الخارجية اللبنانية، اليوم الجمعة، القائم بالأعمال في قنصلية إثيوبيا في بيروت، على خلفية اعتقال المواطن اللبناني، حسن محمد جابر، في مطار أديس أبابا قبل نحو أسبوع.

ووفق بيان صادر عن وزارة الخارجية اللبنانية، فإنه “بناء على تعليمات وزير الخارجية والمغتربين ‏جبران باسيل، قام رئيس الدائرة القنصلية المستشار جورج أبو زيد باستدعاء القائم بالأعمال في قنصلية إثيوبيا العامة في بيروت، الوزير المفوض أكليلو تاتيري ويبي، صباح يوم الجمعة، وذلك بعد توجيه مذكرة شفوية إلى القنصلية المذكورة بتاريخ 9/9/2019، والتأكد من استلامها، للاستعلام عن موضوع اعتقال المواطن اللبناني حسن محمد جابر في مطار أديس أبابا السبت في 7/9/2019، حسب الأصول الدبلوماسية”.

وطالبت الخارجية اللبنانية بالمعطيات المتوفرة لدى السلطات الأمنية الإثيوبية، وبأجوبة واضحة حول هذا الموضوع حتى يوم الاثنين المقبل كحد أقصى، تحت طائلة اتخاذ تدابير مقابلة لضمان عدم تكرار هذه الحالة.

وكان موقع “إنتل تايمز” الإسرائيلي، نشر مقالا بعنوان “توقيف لبناني في إثيوبيا بشبهة التعامل مع حزب الله”، كما نقلت “قناة 13” الإسرائيلية عن “مواقع لبنانية” أن عائلة جابر تتهم الموساد الإسرائيلي باختطافه.

المصدر: وسائل إعلام لبنانية