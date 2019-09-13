إسرائيل – افادت وسائل إعلام إسرائيلية، إن المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، قرر التراجع عن استقالته بعد أسبوع من إعلانه عنها.

ووفقا لموقع “i24news” الإسرائيلية، فقد وصل تسجيل محادثة مغلقة على شبكة “ELNET” إلى موقع “jewish Insider” جاء فيه قول غرينبلات: “على الرغم من أنني أعلنت استقالتي، إلا أنني أحاول أن أبقى قائدا للفريق حتى يتم تدشين الخطة”، ويقصد هنا الخطة الأمريكية المعروفة إعلاميا بـ”صفقة القرن”.

وأضاف: “إذا تم إطلاق الخطة في الأشهر المقبلة، فسأبقى حتى إطلاقها. إذا وافق الطرفان بسرعة، أعتقد أنني سأستمر في قيادتها والبقاء لفترة أطول. عائلتي تدرك هذا الاحتمال وتدعمني تماما”.

ووفقا لغرينبلات، فقد كان البيت الأبيض مهتما بنشر الخطة مرتين من قبل، وقبل الانتخابات الإسرائيلية في 9 أبريل، على الرغم من الإعلان عن الانتخابات الثانية، لكن تقرر في النهاية أن الجمهور الإسرائيلي قد يشعر أن هذا يعتبر تدخلا خارجيا في الحملة الانتخابية الداخلية.

وتابع: “هناك فرصة كبيرة جدا أن الخطة سيتم اطلاقها بعد الانتخابات، لكننا سننتظر ونرى ما هي النتائج وما إذا كانت هذه المرة يمكن أن تشكل الحكومة ومن هي العناصر التي ستشكلها. لذلك، لم يتخذ أي قرار بعد بشأن موعد نشر الخطة”.

وقد أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 6 سبتمبر الشهر الجاري، استقالة مبعوثه إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، الذي يعد أحد أبرز المسؤولين عن صياغة “صفقة القرن”.

المصدر: وكالات