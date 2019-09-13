وقال “الفيفا”، على موقعه الرسمي، إن القرعة ستقام يوم الاثنين 16 سبتمبر في مقر الاتحاد الدولي في مدينة زيوريخ السويسرية.

وكان إعلان “الفيفا” لافتا للأنظار، حيث أسقط اسم بطل دوري أبطال أفريقيا من لائحة الأندية المشاركة في البطولة.

وقال إن ذلك يعود إلى انتظار قرار الاتحاد الأفريقي للعبة بشأن بطل المسابقة.

وكان نهائي أبطال أفريقيا 2019، الذي جمع الترجي الرياضي التونسي بالوداد الرياضي المغربي، شهد أزمة كبيرة بسبب عدم اعتماد تقنية حكم الفيديو “فار”، الأمر الذي أدى إلى توقف المباراة، وانسحاب الوداد، وإعلان الترجي بطلا للمسابقة.

وبعد الحديث عن إعادة مباراة العودة بين الفريقين، عاد الاتحاد الأفريقي في أغسطس الماضي ليعتمد فوز الترجي بالمباراة، وتتويجه باللقب.

ولم يتضح على الفور سبب عدم إدراج اسم الفريق التونسي في القرعة بعد اعتماد تتويجه بطلا.

وفي ما يلي الأندية المشاركة في البطولة: هينجين سبورت من كاليدونيا الجديدة (بطل دوري أبطال أوقيانوسيا) – ليفربول الإنجليزي (بطل دوري أبطال أوروبا) – مونتيري المكسيكي (بطل دوري أبطال كونكاكاف) – بطل دوري أبطال آسيا 2019 (يحدد يوم 24 نوفمبر) – بطل كوبا ليبرتادوريس 20019 (يحدد يوم 23 نوفمبر) – بطل دوري أبطال أفريقيا (في انتظار التأكيد).