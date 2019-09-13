واشنطن ترصد مكافأة سخية لمن يساعد في القبض على قيادات تنظيم متشدد في سوريا

واشنطن ترصد مكافأة سخية لمن يساعد في القبض على قيادات تنظيم متشدد في سوريا

الولايات المتحدة – أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، امس عن تخصيصها مكافأة قدرها 5 ملايين دولار لكل من يساعد في القبض على ثلاثة من قياديي جماعة “حراس الدين” المتشددة.

ونشر حساب مكتب مكافحة الإرهاب التابع للوزارة تغريدة على “تويتر” جاء فيها: “اليوم أعلن أن الولايات المتحدة ستمنح مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار، كل على حدة، مقابل المعلومات التي تقود لتحديد هوية أو مكان ثلاثة قادة كبار من تنظيم حراس الدين، وهم: فاروق السوري، أبو عبد الكريم المصري، وسامي العريدي”.

ونشأ تنظيم “حراس الدين” في أواخر فبراير 2018 بعد استقطابه أعضاء من بقايا هيئة تحرير الشام (النصرة سابقا)، ويتخذ من محافظة إدلب السورية معقلا وقاعدة لنشاطاته.

المصدر: “تويتر” + وكالات