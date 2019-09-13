العراق – اكد وزير النفط العراقي ثامر الغضبان، امس إن السوق النفطية العالمية تشهد “تذبذبات حادة” تؤدي إلى عدم استقرارها بسبب الفائض النفطي، فيما دعا إلى مزيد من العمل الجماعي والالتزام بخفض الانتاج.

جاء ذلك، في ختام أعمال اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة ومراقبة الانتاج لمنظمة “اوبك” والمتحالفين معها من خارجها في أبو ظبي.

وقال الغضبان، في بيان تلقت، الأناضول، نسخة منه، إن “الفائض النفطي في الاسواق النفطية العالمية مازال يمثل تحديا كبيرا أمام المنتجين من داخل منظمة (اوبك) ومن خارجها، والذي أدى ظهور تذبذبات حادة وعدم استقرار في السوق في شهر آب الماضي”.

وأضاف الغضبان إن “الطلب العالمي للنفط الخام قد شهد نموا عند (1.1- 1.3) مليون برميل باليوم، وتتطلب المرحلة اللاحقة مزيدا من العمل الجماعي والالتزام باتفاق خفض الانتاج، لأنها مسؤولية مشتركة لجميع الدول المنتجة للنفط بهدف تحقيق ضمان استقرار وتوازن السوق النفطية العالمية”.

وأكد على “التزام العراق بقرار خفض الانتاج وصولا إلى تحقيق الهدف” .

وأشار الغضبان إلى أن “هذا الاجتماع هو لمراجعة ومتابعة اتفاق قرار خفض الانتاج وتقديم التوصيات للاجتماع الوزاري الذي يعقد في فيينا قبل نهاية العام الجاري مع مراعاة المتغيرات والتطورات التي قد تشهدها السوق النفطية خلال الفترة المقبلة”.

من جانبه، أشاد وزير البترول والثروة المعدنية السعودي عبد العزيز بن سلمان رئيس اللجنة بـ”تعاون والتزام الدول المنضوية في هذا الاتفاق وأن الفترة المقبلة ستشهد التزاما أكبر من الدول المنتجة”.

وأشاد بـ”العلاقات الثنائية بين العراق والمملكة وأن الفترة المقبلة ستشهد تطورا ونموا كبيرا”.

بدوره، قال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد إن “نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط قد حضر اجتماعا ضم وزراء المملكة العربية السعودية، وروسيا الاتحادية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والجزائر، ونيجيريا تم فيه بحث تطورات السوق النفطية واتفاق خفض الإنتاج”.

وأضاف جهاد، أن “اجتماعات اللجنة الوزارية لمراقبة الانتاج هي اجتماعات دورية يتفق على مواعيدها مسبقا، تهدف إلى دراسة وضع سوق النفط العالمية وافاقها على المديين القصير والمتوسط، ومستويات تطابق تعديلات الإنتاج مع التزامات أعضاء منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك ) والبلدان المتحالفة معها من خارجها على رأسها روسيا”.

وأشار البيان، أن اتفاقا قد وقع في كانون الأول عام 2018 بين الدول المنتجة من داخل (أوبك ) والدول المنتجة من خارجها، ينص على تخفيض مشترك لانتاج النفط بمعدل 1.2مليون برميل يوميا منها (800.000) ألف برميل يوميا للمنتجين من داخل المنظمة، و(400.000 )ألف برميل من الدول المتحالفة، وهذا الاتفاق يهدف إلى إعادة التوازن بين العرض والطلب.

الأناضول