حيث قدم رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للإستثمار في الإجتماع وفقاً للمكتب الإعلامي التابع لها إحاطة عن إستراتيجية المؤسسة الجديدة في إطار نظام العقوبات والمقترحات الكفيلة بمعالجة الأثار السلبية لنظام العقوبات على المؤسسة.

وحضر الإجتماع وفد من المؤسسة الليبية للاستثمار برئاسة علي محمود رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والبعثة الليبية لدى الأمم المتحدة كما كان الإجتماع برئاسة السفير غوين شولنز رئيس لجنة العقوبات وسفير البعثة الألمانية لدى الأمم المتحدة وممثلين من البعثات الأعضاء بلجنة العقوبات بالأمم المتحدة.