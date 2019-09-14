ألمانيا – حسم التعادل، السبت، مباراة لايبزيغ وضيفه بايرن ميونيخ بهدف لكل منهما، في قمة مباريات الجولة الرابعة للدوري الألماني لكرة القدم (البوندسليغا).

قدم بايرن ميونيخ أداء قوي في الشوط الأول، ونجح في التقدم المبكر بهدف عن طريق البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 3.

ولكن قبل نهاية الشوط، نجح لايبزيغ في التعادل بهدف عبر السويدي إيميل فورسبيرغ من ضربة جزاء في الدقيقة 45+3.

في الشوط الثاني، اشتعلت المباراة، وشهدت العديد من الفرص الخطيرة، ولكن تألق الدفاع في الفريقين حال دون تسجيل أية أهداف آخرى.

بهذه النتيجة، استعاد لايبزيغ الصدارة برصيد 10 نقاط، وارتقى بايرن ميونيخ للمركز الثالث برصيد 8 نقاط.

ويحمل بايرن ميونيخ لقب النسخ السبع الأخيرة، وهو الأكثر تتويجا بإجمالي 29 لقبا.

الأناضول