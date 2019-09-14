ليبيا – بحث رئيس الرئاسي فائز السراج الخميس عميد بلدية سرت مختار المعداني مجمل الأوضاع في مدينة سرت وسبل حل المختنقات في عدد من مرافق المدينة.

الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي للسراج بصفة خاصة معالجة موضوع الاسر المتضررة خلال الحرب على الإرهاب إضافة إلى توفير احتياجات النازحين إلى سرت من طرابلس.

كما تطرق المجتمعون إلى مشاكل الصرف الصحي في منطقة بوهادي وملف مستشفى إبن سينا ومجمع العيادات بسرت وملف شركة الخدمات.

وبدوره، وجه السراج بالإسراع في حل ومعالجة ما تم طرحه خلال الاجتماع من مشاكل ومعوقات وتوفير احتياجات المرافق المذكورة من أجهزة ومعدات.