ليبيا – استقبل رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اليوم السبت بمقر المجلس في العاصمة طرابلس عميد بلدية زليتن مفتاح حمادي.

الاجتماع بحث وفقاً للمكتب الإعلامي للسراج الأوضاع الأمنية والخدمية في مدينة زليتن كما تطرق لسبل حلحلة المختنقات التي تواجهه عدد من المرافق الخدمية وآليات التنسيق بين البلدية والوزرات المختصة لاستكمال عدد من المشاريع .

وناقش المجتمعون الوضع البيئي ومعالجة مشكلة تكدس القمامة والمخلفات وكان السراج أصدر تعليمات تنص على نقل الاختصاصات فيما يخص مشكلة القمامة إلى البلديات وتوفير كل ما يلزم من دعم لتتمكن البلدية من التعامل مع هذه المشكلة.

وجدد السراج تحذيره من تداعيات هذه المشكلة على الصحة العامة وضرورة التعجيل بمعالجتها.