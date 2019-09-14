ليبيا – إلتقى عضو المؤتمر العام منذ عام 2012 وعضو مجلس الدولة الاستشاري عبد الرحمن السويحلي أمس الأول بسفير تركيا لدى ليبيا سرحات أكسن.

السويحلي أعرب في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي”تويتر” عن تقديره العميق لإستمرار تركيا في دعم دفاعهم عن ما أسماه بـ”مشروع دولتنا المدنية الديمقراطية”.

وقال رئيس مجلس الدولة السابق في ختام تغريدته:”عبرت له عن ثقتي في قدرة رجالنا البواسل على هزيمة حفتر وفلوله من بقايا عهد الطغيان وتطهير البلاد من فكرهم المريض وأنه لا مجال لأي عملية سياسية قبل تحقيق ذلك”.