بغداد – أبرمت وزارة الكهرباء العراقية عقدا مع ائتلاف شركتي سيمنز الألمانية وأوراسكوم المصرية، لإعادة بناء وتأهيل محطتي كهرباء بيجي الغازية الأولى والثانية شمالي البلاد، بقيمة مليار و320 مليون دولار.

جاء ذلك، ضمن فعاليات منتدى العراق للطاقة الذي انطلقت أعماله، السبت، في بغداد على مدى 4 أيام، وفق بيان للوزارة العراقية تلقت الأناضول نسخة منه.

وبحسب البيان يهدف العقد إلى “إعادة بناء وتأهيل محطتي بيجي الغازية الأولى والثانية، في محافظة صلاح الدين (شمال)، وبواقع عشر وحدات توليدية، فضلا عن تأهيل ونصب شبكات نقل الطاقة (400 ك.ف)، و(132 ك.ف) التابعة للمحطتين”.

وأضافت الوزارة، أن “قيمة العقد بلغت (مليار و320 مليون دولار)، وبفترة إنجاز تدريجية قدرها (28) شهرا”.

ونقل البيان عن وزير الكهرباء العراقي لؤي الخطيب قوله إن “هذا العقد، ضمن الخطة التي أعدتها وزارة الكهرباء لإعادة تأهيل قطاع الطاقة الكهربائية في العراق بشكل عام والمناطق المحررة (من تنظيم داعش الإرهابي) على وجه الخصوص”.

وأضاف الخطيب أنه سيتم إضافة 1690 ميجاواط إلى منظومة الإنتاج بعد تشغيل هاتين المحطتين اللتين تعرضتا للدمار على يد “داعش”.

وأوضح الوزير العراقي أن “العقد هو باكورة المرحلة الثانية من الاتفاق المبرم مع شركة سيمنز الألمانية، وستعقبه مجموعة من العقود الأخرى، تشمل قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع”.

ومحطة بيجي الغازية الأولى تتكون من 4 وحدات توليدية، طاقة كل وحدة 169 ميجاواط، وبطاقة إجمالية قدرها 676 ميجاواط.

فيما تتكون محطة بيجي الغازية الثانية من 6 وحدات توليدية طاقة كل وحدة 169 ميجاواط، وبطاقة إجمالية قدرها 1014 ميجاواط.

وفي 30 أبريل/نيسان الماضي أبرمت الحكومة العراقية عقدا بقيمة أكثر من 14 مليار يورو مع شركة سيمنز الألمانية لتطوير قطاع الطاقة الكهربائية في البلاد.

ونهاية يوليو/تموز الماضي وقعت وزارة الكهرباء العراقية عقدا مع “سيمنز” لتزويد محافظة البصرة (جنوب) بالطاقة الكهربائية.

وأعلنت بغداد نهاية العام الماضي عن هزيمة تنظيم “داعش”، واستعادة الأراضي التي سيطر عليها التنظيم والتي كانت تقدر بثلث مساحة العراق، خلال حرب طاحنة استمرت 3 سنوات وانتهت أواخر العام 2017.

الأناضول