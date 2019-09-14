ليبيا – توقع المبعوث الخاص للسراج في دول المغرب العربي جمعة القماطي أن اغتيال من وصفهم بـ”اهم قائدين عسكريين تابعين لمجرم الحرب حفتر داخل مدينة ترهونة” سيقود الى انهيار المدينة عسكرياً في اشارة منه إلى آمر اللواء التاسع العقيد المقري والقائد الميداني بالقوة المساندة النقيب محسن الكاني.

القماطي طالب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تابعتها المرصد مسلحي الوفاق بأن يتركوا لأبناء المدينة “تحريرها وارجاعها الى حضن الوطن” على حد تعبيره.

يشار إلى أن آمر اللواء التاسع العقيد المقري والقائد الميداني للقوة المساندة للقوات المسلحة النقيب محسن الكاني والجندي عبدالعظيم الكاني قد قضوا نحبهم في معملية اغتيال نفذتها طائرة مسيرة تركية جنوب طرابلس بحسب القيادة العامة للقوات المسلحة.