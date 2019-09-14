ليبيا – قال جيل دي كيروشوف المنسق الأوروبي لشؤون مكافحة الإرهاب إن هناك أعداداً من المقاتلين الذين حاربوا ضمن صفوف “داعش” عادوا بالفعل إلى أوروبا كما أن هناك أعداد منهم قتلوا هناك وآخرين غير معروف مصيرهم أو أين هم الآن وربما ذهبوا إلى ليبيا أو أفغانستان.

المسؤول الأوروبي حذر في تصريحات لـ”الشرق الأوسط” من أنشطة “الدواعش” في أي مكان آخر عقب الهزيمة التي لحقت بهم في سوريا والعراق، مشيراً إلى أن هناك أعداد غادرت مناطق الصراعات ولم تصل بعد إلى أوروبا.

يشار إلى أن تصريحاته جاءت على هامش إطلاق أول سجل قضائي أوروبي لمكافحة الإرهاب تحت إشراف وكالة العدل الأوروبية (يوروغست).