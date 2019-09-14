عُمان – حقق فريق الجزيرة الإماراتي، السبت، فوزًا هامًا على مضيفه النصر العماني بهدف دون رد، في مباراة الذهاب لدور الـ32 للبطولة العربية للأندية لكرة القدم.

قدم الفريقان مباراة قوية، كانت الأفضلية للجزيرة في أغلب أوقاتها مع وجود محاولات من جانب أصحاب الأرض.

ونجح الجزيرة في تحقيق الاستفادة المطلوبة من مباراة الذهاب خارج ملعبه بتحقيق الانتصار بهدف أحرزه زايد العامري في الدقيقة 23.

وتقام مباراة الإياب على ملعب الجزيرة يوم 23 سبتمبر/ أيلول الجاري.

ويحتاج الجزيرة لكي يتأهل لثمن النهائي، أن يحقق في مباراة الإياب على ملعبه ووسط جماهيره الفوز بأي نتيجة أو التعادل بأي نتيجة.

الأناضول