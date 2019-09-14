إسبانيا – بدو أن شهية النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد التهديفية مفتوحة في الموسم الجاري من الدوري الإسباني لكرة القدم.

الفرنسي الدولي السابق سجل أربعة أهداف في أربع مباريات، بينها هدفان اليوم بمرمى ليفانتي في المباراة التي انتهت بفوز الملكي 3-2 هذا الموسم، ليواصل هوايته في هز الشباك والتي عبر عنها الموسم الماضي بتسجيله ثلاثين هدفا في كافة المسابقات.

وفي كل هدف جديد يسجله بنزيمة يثبت أنه يستحق مركزه في قلب هجوم الملكي، ورغم بلوغه الـ31 فإنه يقدم أحد أفضل مستوياته في مسيرته الكروية.

ووصل عدد أهداف بنزيمة في الليغا إلى 152 محتلا المركز الـ19 في قائمة هدافي الدوري الإسباني عبر التاريخ.

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