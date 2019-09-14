ألمانيا – نصح خبراء في التغذية بضرورة تناول الخبز بشكل يومي باعتباره مصدراً مهماً للطاقة، مشيرين إلى أن التوقف عن تناوله يتسبب في فقدان الماء بدلا عن الدهون عند الذين يمتنعون عن تناوله بهدف إنقاص الوزن.

ويتسبب إيقاف تناول الخبز باعتباره مصدرا للكربوهيدرات بحسب الخبراء في الشعور بالوهن والإرهاق إلى جانب الميل إلى الكسل وقلة الحركة.

وتساعد الكربوهيدرات بحسب موقع “ويب طب” في رفع مستويات السيروتونين العصبي المنظم للمزاج، فالحالة المزاجية تتناسب طردياً مع نسبته في الدماغ، مما يصيب من يتخلى عن الخبز بتقلبات مزاجية مجهولة السبب.

كما يُعاني من يقومون بالتخلّي عن الكربوهيدرات في وجباتهم، من أعراض تشبه أعراض الإصابة بالإنفلونزا كالضعف الشديد والغثيان والنعاس، فضلاً عن إصابتهم بالإمساك لما تحتويه الكربوهيدرات من ألياف.

وتتسبب البدائل التي يلجأ إليها البعض عوضا عن الخبز كالمكرونة والأرز والحلويات في الإصابة بالسمنة وزيادة الدهون وارتفاع البروتينات ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب وفق تواصل .

وينصح الأطباء بتناول الخبز لكن بكميات قليلة على أن يكون مصنوعا من الدقيق الأسمر.

وكالات