مصر – واجه الفنان حكيم خلال الفترة الماضية اتهامات كثيرة بفبركة واقعة إنقلاب سيارته وتعرضه لحادث أليم وقرر الرد عليها من خلال مقطع فيديو نشره من خلال حساب مكتبه على “إنستغرام”، بجوار السيارة التي تعرضت للإنقلاب على طريق السويس، وعلق قائلًا: “الحمد لله بفضل العناية الإلهية ودعوات الناس اللى بتحبني خرجت سليم من الحادثة دي.. الحمد لله وربنا يحفظ الجميع”.

ولكن مصدر من داخل نقابة المهن الموسيقية أكد أن نشر هذا الفيديو لن يمنعه من التحقيق، وقال في تصريح خاص: “أزمة النقابة مع حكيم قيامه بسب وقذف أحد موظفي النقابة خلال تأدية وظيفته وذلك بعد مرور يوم واحد على هذا الحادث حيث كان الموظف يقوم بمهمته كمندوب للنقابة بالحفل الذي أحياه حكيم في اليوم التالي من الحادث الذي زعم أنه تعرض له”.

وأضاف: “الموظف تقدم بشكوى رسمية ضد حكيم لأنه تعرض للإهانة أمام الكثير من الحضور، فموقف النقابة ليس له أي علاقة بالحادث سواء كان حقيقي او مفبرك”.

وسائل اعلام مصرية