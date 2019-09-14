ريال مدريد يفلت من ليفانتي في “الليغا”

ريال مدريد يفلت من ليفانتي في “الليغا”

أسبانيا – أفلت فريق ريال مدريد، السبت، من فخ التعادل مع ضيفه ليفانتي بالتغلب عليه بثلاثة أهداف لهدفين، ضمن مباريات الجولة الرابعة للدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).

فرض الريال أسلوبه على مجريات الشوط الأول، وقدم أداءً مميزًا للغاية، ونجح في تسجيل ثلاثة أهداف عن طري الفرنسي كريم بنزيمة (هدفين) والبرازيلي كاسيميرو في الدقائق 25 و31 و40.

في الشوط الثاني، اختلفت مجريات اللقاء، ونجح ليفانتي في تسجيل هدفين عن طريق بورخا مايورال وغونزالو ميليرو في الدقيقتين 49 و75.

بهذه النتيجة، ارتقى الريال للمركز الثاني مؤقتًا برصيد 8 نقاط بفارق الأهداف عن أتليك بيلباو.

فيما تجمد رصيد ليفانتي عند 6 نقاط في المركز الخامس، ويتصدر المسابقة فريق أتلتيكو مدريد برصيد 9 نقاط.

الأناضول