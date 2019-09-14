كوريا ج – بدأت شركة سامسونج اليوم بإصدار تحديثات جديدة للهاتفين Galaxy M30 و Galaxy J6، وهي التحديثات التي تجلب معها الإصلاحات الأمنية لشهر سبتمبر، فضلا عن مجموعة من التحسينات والإصلاحات لأداء وإستقرار نظام التشغيل في كلا الهاتفين.

وبالنسبة للهاتف Galaxy M30، فهو بدأ بتلقي هذا التحديث الجديد في البرازيل، بينما بدأ الهاتف Galaxy J6 بتلقي هذا التحديث في كل من أوزبكستان وكازاخستان.

للآسف، ليس لدينا سجل التغييرات الكاملة التي تأتي بها هذه التحديثات الجديدة للهاتفين Galaxy M30 و Galaxy J6 بصرف النظر عن الإصلاحات الأمنية لشهر سبتمبر. ومع ذلك، فنحن لا نتوقع أن تجلب هذه التحديثات ميزات جديدة إلى كلا الهاتفين.

هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.

وكالات